Amarone e serate, dedicate alla cultura del vino, anche a Bussolengo.

Anche a Bussolengo si potranno degustare e provvedersi Amarone e pregiati vini della Valpolicella. Favorirà la cosa un nuovo punto-vendita di Cantina Valpolicella Negrar, derivante dalla collaborazione tra Wine&Coffee e Domìni Veneti, linea premium della Cooperativa vinicola negrarese. L’inaugurazione del nuovo wineshop, via Verona 39, avrà luogo il 28 gennaio 2020, alle ore 18. Importante notare che, oltre a un buon bicchiere, nello stesso wineshop, si terrà, ogni mese, una serata, dedicata alla cultura del vino – ottima iniziativa! – che, per potere apprezzare, in tutti i suoi aspetti, bisogna prima conoscere. Attiva da ottantasette anni, conosciuta e più volte, premiata, anche all’estero, Cantina Valpolicella Negrar, ha coniato la ormai notissima denominazione “Amarone, già negli anni Trenta del 1900.

Pierantonio Braggio