CICLISMO: Work Service Dynatek Vega pronta al debutto a Maiorca

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, infatti, in palio a Palma di Maiorca (Spagna) ci saranno i quattro trofei che compongono la 29^ edizione della Challenge Mallorca. Dopo aver composto la rosa 2020 e aver messo a punto tutti i dettagli, i ragazzi di patron Massimo Levorato voleranno quindi in Spagna per aprire la stagione in quattro appuntamenti di assoluto primo piano al cospetto di alcune delle formazioni World Tour più quotate del panorama mondiale.



A difendere i colori della formazione presieduta da Demetrio Iommi, sostenuta con professionalità dal marchio Dynatek, che può vantare la storia e la tradizione della Us F. Coppi Gazzera Videa saranno i sette elitè diretti da Emilio Mistichelli, Biagio Conte e Paolo Baldan: Federico Burchio, Raul Colombo, Paolo Totò, Dario Puccioni, Matteo Rotondi, Francesco Zandri e Antonio Santoro. A disposizione dei tecnici della formazione bianco-rosso-azzurra ci sarà anche il giovane Nicolas Coppolino.



"In Spagna ci aspetta un autentico battesimo del fuoco: debutteremo nel gruppo dei big, fianco a fianco con le formazioni World Tour con l'obiettivo di misurarci e di trovare la giusta brillantezza in vista dei primi appuntamenti del calendario italiano" ha anticipato il ds Emilio Mistichelli. "La formula della Challenge Mallorca prevede quattro corse separate tra loro che propongono dei percorsi molto vari che offriranno l'occasione per mettersi in luce a tutti i nostri ragazzi. Il clima mite ci aiuterà a migliorare ulteriormente la condizione fisica che abbiamo messo a punto con il lavoro svolto in questi mesi invernali".



Le quattro prove della Challenge Mallorca saranno anche la prima uscita ufficiale del 2020 per le nuove Dynatek Delirio che sono state realizzate appositamente in edizione limitata per gli atleti della Work Service Dynatek Vega: tutto è pronto, dunque, per il debutto della formazione continental che promette di regalare spettacolo ai propri supporter sin dal primo chilometro di gara.



In contemporanea con gli appuntamenti in terra iberica, la Work Service Dynatek Vega tornerà protagonista anche in Colombia dove Adrian Vargas sarà impegnato giovedì 30 gennaio nella prova a cronometro e sabato 1 febbraio nella prova in linea valide per i Campionati Nazionali Colombiani Under 23 che andranno in scena nei pressi di Duitama, rispettivamente a Pesca e Tunja.



Questo il programma della Challenge Mallorca - UCI 1.1:

Giovedì 30 Gennaio: Trofeo Ses Salines - Felanitx - 170,7 km

Venerdì 31 Gennaio: Trofeo Serra de Tramuntana - 163,3 km

Sabato 1 Febbraio: Trofeo Pollenca - Port D'Antratx - 168,9 km

Domenica 2 Febbraio: Trofeo Playa de Palma - Palma - 159,6 km



Questo il programma dei Campionati Nazionali Colombiani U23:

Giovedì 30 Gennaio: Prova a Cronometro - Pesca - 29,9 km

Sabato 1 Febbraio: Prova in linea - Tunja - 144 km