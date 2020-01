Ecco i nomi che il CdA del Banco ha scelto: solo un VERONESE!

Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM approva, in vista del rinnovo degli organi sociali in scadenza, la “Lista del Consiglio” prevista dall’art. 20.4.2. dello Statuto sociale .



Verona, 21 gennaio 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa del 24 settembre 2019, si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, riunitosi a Verona sotto la presidenza dell’avv. Carlo Fratta Pasini, sentito il Comitato Nomine e con il supporto della società Egon Zehnder, ha approvato, con le maggioranze previste dall’art. 23.5.1. dello Statuto sociale, di

presentare, ai sensi dell’art. 20.4.2. dello Statuto sociale, la seguente lista (“Lista del Consiglio”) di n. 15 candidati alla carica di amministratore per gli esercizi 2020-2022, che verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza:

1) TononiMassimo (Presidente)

2) Castagna Giuseppe (Amministratore Delegato)

3) PaoloniMauro (Vice Presidente)

4) MantelliMarina

5) ComoliMaurizio

6) Tauro Luigia

7) Frascarolo Carlo

8) Torricelli Costanza

9) Rossetti Eugenio

10) Pedrollo Giulio

11) SoffientiniManuela

12) AnolliMario

13) Galbiati Paola

14) Laudanna Chiara

15) RangoniMachiavelli Claudio

La predetta lista, unitamente all’altra documentazione prevista dalla normativa vigente, verrà

messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini di legge.