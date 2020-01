Sparò ed uccise un ladro che era entrato nelle sua proprietà: ASSOLTO.

E' una sentenza di primo grado e quindi non definitiva, ma segna un'importante svolta nel trattare questi incresciosi casi. Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano che nel marzo dl 2017 persona che viveva tranquillamente facendo il cittadino modello, si è trovato sbattuto in prima pagina, accusato di omicidio volontario, sottoposto a pressioni che ne minano la salute e a spese impressionanti che svuotano risparmi di una vita. Ora forse questo oste troverà un ristoro economico dalla legge sulla legittima difesa entrata in vigore nonostante la sinistra e tutti i retori del buonismo tout court l'abbiano boicottata e ancora adesso cercano di modificarla a favore dei delinquenti. Finora questi politici di sinistra e chi li ha votati in questi decenni, hanno cercato il colpevole, in persone come questo oste, che si trova , a sua insaputa e senza aver la tutela dello Stato, dei ladri nei suoi locali. E' lo Stato che dovrebbe combattere la criminalità (dato che abbiamo giustamente delegato ad esso questa importante funzione) e rimborsare dei danni fisici e morali ed esistenziali i cittadini che subiscono questa sua incompletezza.