BARDIANI CSF FAIZANÈ: STAGIONE AL VIA. PRIMA GARA IN ARGENTINA E TRAINING CAMP A MALLORCA.

Domenica 26 gennaio, in Argentina alla Vuelta a San Juan, prenderà ufficialmente il via la stagione sportiva 2020 del team Bardiani CSF Faizanè. Per prepararsi a questo appuntamento i 6 atleti selezionati dal team si sono alleanti sulle strade spagnole di Benidorm per prepararsi al meglio a questo avvio di stagione.



VUELTA A SAN JUAN, LA FORMAZIONE.

Debutto stagionale alla Vuelta a San Juan, in Argentina dal 26 gennaio al 2 febbraio per 7 tappe, con ampio spazio per i velocisti, ma chance anche per gli scalatori con un arrivo dedicato ad Alto Colorado, mentre la quarta frazione potrebbe riservare sorprese con un percorso misto. Completa il quadro una cronometro individuale. La Vuelta a San Juan si presenta come un debutto di ottimo livello per il #GreenTeam che si troverà a fronteggiare 6 team di categoria World Tour, oltre a team Professional e selezioni nazionali. Il DS Roberto Reverberi ha quindi selezionato una formazione ben bilanciata composta da 6 atleti, pronti a fronteggiare le 7 tappe.

Buone notizie anche per i tanti appassionati italiani, la gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 ogni sera a partire dalle ore 23.00 circa.



La formazione: (6 atleti)

Marco Benfatto (1988) - Velocista

Mirco Maestri (1991) - Passista

Iuri Filosi (1992) - Completo

Alessandro Tonelli (1992) - Passista

Filippo Zaccanti (1995) - Scalatore

Nicolas Dalla Valle (1997) - Completo

DS: Roberto Reverberi.



TRAINING CAMP A MALLORCA.

I 14 atleti del team che non saranno impegnati alla Vuelta a San Juan, sono pronti a partire in direzione Mallorca, dove dal 23 gennaio al 3 febbraio si svolgerà un importante training camp in preparazione di tutte le prime gare della stagione. Il debutto europeo del team avverrà infatti proprio a Mallorca il 30 gennaio con il Trofeo Felanitix. Seguiranno quindi gli appuntamenti sul continente, con la Volta Valenciana e la prima trasfera asiatica con il Tour de Langkawi.

