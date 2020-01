“Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, a Verona.

Sarà in scena, domenica 26 gennaio, nel veronese Teatro Filarmonico, uno dei titoli più conosciuti e rappresentati di Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor. L’allestimento del capolavoro drammatico proviene dal Teatro Verdi di Salerno ed è firmato da Renzo Giacchieri, quanto a regia e costumi; scene e projection design di Alfredo Troisi; movimenti mimici di Barbara Pessina e luci di Paolo Mazzon. Direttore d’orchestra, il maestro ucraino, Andriy Yurkevych, esperto ed acclamato in tutti i più importanti teatri del mondo. L’opera ebbe la sua prima il 26 settembre 1835, al Real Teatro San Carlo di Napoli, con grande successo. In merito scrisse Donizetti all’editore Ricordi: ”Lucia di Lammermoor andò, e permetti che amichevolmente mi vergogni e ti dica la verità. È piaciuto e piaciuto assai. Per molte volte, fui chiamato fuori e, ben molte, anche i cantanti. Ogni pezzo fu ascoltato, con religioso silenzio e da spontanei evviva festeggiato”. La regia di Renzo Giacchieri è in linea con lo spirito romantico e, al tempo stesso, profondamente drammatico dell’opera. Essa traccia, in maniera nitida, le molteplici passioni, che animano i protagonisti. La fedeltà alla veridicità storica ed emozionale è l’elemento fondamentale, attorno cui ruota la vicenda.

Personaggi e interpreti - Lord Enrico Ashton: Alberto Gazale (26, 28/01), Biagio Pizzuti (30/01 - 2/02); Lucia: Ruth Iniesta (26, 28/01), Enkeleda Kamani (30/01 - 2/02); Sir Edgardo di Ravenswood: Enea Scala (26/01, 2/02), Pietro Adaini (28, 30/01); Lord Arturo Bucklaw: Enrico Zara; Raimondo Bidebent: Simon Lim; Alisa: Lorrie Garcia; Normanno: Riccardo Rados. Orchestra, Coro e Tecnici dell’Arena di Verona. Maestro del Coro: Vito Lombardi. Direttore Allestimenti scenici: Michele Olcese. Repliche: martedì 28 gennaio ore 19.00; giovedì 30 gennaio ore 20.00, e domenica 2 febbraio ore 15.30, www.arena.it.

Pierantonio Braggio