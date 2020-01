Torre dei Lamberti, Verona.

AGEC, Verona, comunica, in data 21 gennaio 2020, quanto segue: ”Da lunedì 27 gennaio, a sabato, 4 aprile, la Torre dei Lamberti non sarà accessibile ai visitatori, perché interessata, da lavori di manutenzione straordinaria, necessari per l’adeguata messa in sicurezza del monumento. Essi rispondono all’esigenza di accogliere ogni anno, 200.000 visitatori e consentiranno un miglioramento della gestione della struttura, affidata ad AGEC, dal Comune di Verona, nel 2007. La prima fase dei lavori, autorizzata dalla Soprintendenza, lo scorso novembre, sarà avviata, a fine mese, e riguarderà l’adeguamento del percorso di accesso al monumento, dalla biglietteria, al primo livello panoramico: in particolare, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione di emergenza, lungo le scale, e verranno installate nuove telecamere con tecnologia IP, per la videosorveglianza. Con lo scopo di ottimizzare eventuali operazioni di evacuazione d’emergenza, il monumento sarà attrezzato di un impianto sonoro, con messaggistica preregistrata, in italiano e nelle principali lingue straniere, che guiderà i visitatori lungo il percorso d’uscita dalla Torre dei Lamberti. Sempre con l’obiettivo di rendere il flusso dei turisti, che visitano il monumento, più agevole e sicuro, sarà adeguata la zona di ingresso, con nuovi tornelli e con uscita di sicurezza realizzata, con pannelli, in acciaio COR-TEN, di cui uno, dotato di maniglione antipanico, creando così per i visitatori un passaggio obbligato verso i tornelli e permettendo, allo stesso tempo, agli operatori, di disporre di uno spazio modulabile, che possa andare incontro alle necessità di servizio. Lungo il perimetro della terrazza del primo livello panoramico, sarà posizionato un secondo profilo metallico, che porterà l’altezza del parapetto a un metro e quaranta circa e che, soprattutto, impedirà ai visitatori di appoggiarsi alle punte metalliche esistenti, evitando così possibili infortuni. Sarà implementato l’impianto d’illuminazione ordinaria e di emergenza del primo livello panoramico e saranno collocate nuove prese di corrente, utilizzabili, durante attività promozionali e culturali, come gli ‘Aperintorre’. È prevista una seconda fase dei lavori, che interesserà il percorso, dal primo livello panoramico, alla cella campanaria, chiusa al pubblico dal 2016, con l’obiettivo di renderla completamente visitabile. Inoltre, per la zona biglietteria e per il bookshop, si sta studiando l’inserimento di armadietti, destinati al deposito di zaini e borse dei turisti. Gli interventi della seconda fase sono, attualmente, in studio e anch’essi necessiteranno dell’approvazione della Soprintendenza. “Da quando abbiamo promosso la Torre dei Lamberti, anche attraverso i social, il numero di visitatori è cresciuto e, adesso, gli interventi manutentivi e di sicurezza si rendono necessari – afferma l’ing. Roberto Niccolai, presidente del Consiglio di Amministrazione di AGEC. Il piano dei lavori nasce, per sanare le criticità segnalate dal personale AGEC, in servizio, alla Torre dei Lamberti e dal RSPP aziendale, come previsto dal D. Legislativo 81/2008, che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’importante obiettivo, che ci poniamo, è rendere maggiormente sicura la struttura, non solo, per gli operatori, ma anche per i turisti, che lo visitano. I lavori di manutenzione straordinaria, che stiamo per avviare, sono completamente a carico di AGEC e ci consentiranno, inoltre, di manutenere al meglio questo importante edificio storico, affidatoci dall’Amministrazione Comunale e di gestire con efficienza la struttura ed eventuali emergenze. Periodicamente, AGEC predispone i controlli necessari, per la corretta conservazione della Torre dei Lamberti, con interventi di rimozione dei materiali incoerenti e della vegetazione, che si sviluppa sui paramenti lapidei e murari, lavorando in parete. con ditte specializzate, per lavori in quota. Il monumento è inserito nel progetto di promozione turistica “Verona dall’alto”, di cui fa parte anche la Funicolare di Castel San Pietro, gestita da AGEC, dal giugno 2017. Quest’ultima è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00, e permette ai suoi visitatori di raggiungere, in poco più di un minuto, il punto panoramico di colle San Pietro, dalla cui terrazza panoramica, è possibile ammirare il corso dell’Adige, che scorre, sotto ponte Pietra, e il centro storico cittadino. Si segnala, inoltre, che anche la biglietteria e il bookshop della Torre dei Lamberti saranno chiusi. La Torre dei Lamberti – 1172 - 1463 –, con 84 metri d’altezza e quattro campane – Rengo, Marangona, Campana delle Ore e Rbiósa, ­è stata dotata di orologio, nel 1798. Essa costituisce il più alto “salotto di Verona” e permette una visione completa e globale della città scaligera. Lo conferma il sempre maggiore numero di visitatori, che la frequentano.

