Parco della Lessinia. Businarolo, giù le mani, è un enorme bene comune. Ritirate quella proposta

La Lessinia si identifica con il suo Parco, la cui legge istitutiva del 1990 ha anticipato le linee di sviluppo di un territorio che ha fatto della valorizzazione ambientale e della coesistenza delle attività agricola e turistica uno dei suoi maggiori ambiti di sviluppo economico e sociale. Non penso che si debba ricordare, a chi rappresenta il nostro territorio e lo ama, il valore ambientale, storico-culturale, economico del Parco: in assoluta controtendenza rispetto agli altri paesi europei e a una sensibilità diffusa a livello mondiale, la proposta di legge comporterebbe, se approvata, una restrizione dell’area protetta di circa il 20% del territorio del suo territorio. Si tratterebbe del primo caso in Europa.

Non c'è da sorprendersi se gli estensori di questa legge confidano sul fatto che di questo tema si parli poco, solo a livello locale, per poter portare avanti un'operazione squisitamente elettorale. Invece è opportuno denunciare quanto sta accadendo: è un pericoloso precedente che potrebbe mettere in discussione la nostra storia di tutela ambientale. Per questo motivo la legge deve essere ritirata subito”.