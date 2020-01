Un nuovo lavoro della Fondazione Nazionale dei Commercialisti italiani per i nostri lettori

Il Focus presenta i risultati relativi ai principali indicatori economici delle Srl del settore Costruzioni sulla base dei dati più aggiornati. Sono presenti elaborazioni di alcuni dati anche per macroarea territoriale (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) e per regione. Inoltre, sono presenti ulteriori elaborazioni relativeai 9 comparti produttivi che compongono il settore Costruzioni comprensive anche di analisi riguardanti i principali indici di bilancio in tema di redditività (Roe, Roa, Roi e Ros).

I dati elaborati per il focus delineano una tendenza positiva per l’anno 2018. In particolare, a fronte di un aumento degli addetti del 2,6% (che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000 unità), si registra una crescita dei ricavi del 6% (che consente di superare i 65 miliardi totali) e del valore della produzione del 6,5%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 7% .

Rispetto all’anno precedente, tuttavia, come mostrato nel grafico 1, il trend delle Srl del settore Costruzioni è in netta decelerazione.