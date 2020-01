NASCE LA FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE

Un cammino che si amplierà grazie anche al supporto della ricerca accademica e di progetti che coinvolgano realtà internazionali della cultura.

L'importante iniziativa è stata presentata ufficialmente oggi, martedì 21 gennaio, alle 11 in Biblioteca Capitolare, a Verona. Presenti il Presidente della Fondazione Biblioteca Capitolare monsignor Bruno Fasani, Michele Bauli in rappresentanza del socio fondatore Bauli Spa e, in collegamento remoto, il direttore del Museo Egizio Christian Greco, che affiancherà la Fondazione nella realizzazione del suo progetto