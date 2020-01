COO’EE FIRMA «SAVING WALLS»

Prosegue il supporto strategico e creativo per le attività di comunicazione di VIP Val Venosta a cura di Coo’ee Italia: dopo la presentazione della campagna «Il Paradiso delle Mele» arriva «Saving Walls», il progetto di unconventional marketing che unisce arte, frutta e sostenibilità.

In collaborazione con il collettivo di street artist veronese Eye Lab Design, Saving Walls è nato per essere un viaggio amico delle città e dell’arte, che abbraccia i valori di naturalezza, bontà e sostenibilità delle mele Val Venosta per promuovere uno stile di vita sano e genuino. Una collaborazione nel nome della creatività che ha permesso di realizzare murales dolci e colorati, come le mele Val Venosta.

La pianificazione delle attività di comunicazione a supporto del progetto «Saving Walls» ha previsto tutti i canali social e ha seguito ogni fase del progetto: dal teasing, che mostra gli artisti di Eye Lab Design al lavoro, fino alla pubblicazione delle opere complete: 8 murales che riprendono i visual della campagna «Il Paradiso delle Mele» attraverso tratti, colori e sfumature del paesaggio venostano.