"CI STANNO SPEGNENDO" il grido dei commercianti veronesi che giustamente richiamano l'attenzione di tutti.

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa organizzata da Confcommercio Verona per esprimere, dati alla mano, la grande preoccupazione per il presente e il futuro dell'imprenditoria locale e nazionale a causa di crisi dei consumi, tassazione record, nuovi adempimenti a carico delle imprese.

Gli interventi del presidente dell'Associazione Paolo Arena, del vicepresidente Paolo Tosi e del direttore generale Nicola Dal Dosso in occasione dell'incontro con i media nell'ambito dell'Assemblea dei Presidenti dell’Associazione, hanno evidenziato la situazione di estrema criticità e le preoccupazione per l’economia e il sistema Paese.