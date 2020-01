Comando delle Forze operative terrestri di supporto, Verona. “Il Parlamento della Legalità Internazionale”.

I relatori presenti: Giuseppenicola Tota, generale comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente, presidente e vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale, S.E. mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, e Carmelo D’Angelo, sindaco del Comune di Ravanusa, Agrigento, presenti anche numerosi giovani, Il Generale Tota ha evidenziato l’importante ruolo del Parlamento della Legalità, di cui è collaboratore di presidenza, il cui obiettivo è la diffusione del concetto di legalità, in tutto il mondo. Vere e proprie “Ambasciate”, formate da ragazzi e da ragazze, da ogni parte del globo, ha affermato il dott. Sardisco, favoriscono l’integrazione, scambio di conoscenze e di esperienze, educando al dialogo interculturale e garantendo pari opportunità e valorizzando lingue e culture diverse.

S.E. mons. Pennisi: “Necessario è promuovere la legalità, attraverso la riscoperta dei valori, che devono essere condivisi, per evitare il pericolo di una società decadente. È importante attivare alleanze educative, famiglie, scuole, la Chiesa e le Istituzioni civili e militari, ossia, quello che viene chiamato il quadrilatero educativo, perché tutti assieme, testimoniando gli stessi valori, possiamo far crescere la nostra società, una società, nella quale domini la civiltà dell’amore”. Il Sindaco del Comune di Ravanusa, ha evidenziato il ruolo fondamentale di uomini e donne delle Istituzioni, la testimonianza dei quali, è agire, nel rispetto della legalità, con onestà, apprezzando i valori della vita. Presentato è stato, quindi, il libro di Nicolò Mannino, dal titolo “Profeticamente Scomodi”, dedicato alla figura di Don Tonino Bello, personaggio di prim’ordine nell’opera di evangelizzazione e di diffusione del messaggio cristiano.

“Stasera portiamo via delle emozioni, nel vedere l’impegno di questi ragazzi, ha concluso il Generale Tota, che voglio ringraziare personalmente, per la bellissima testimonianza. Il futuro è vostro e deve essere un bel futuro! Noi ve lo auguriamo, con la certezza che esiste gente, come i nostri amici del Parlamento della Legalità Internazionale, che si impegna per costruire un mondo migliore”.

Il Parlamento della Legalità Internazionale, Monreale, Palermo, è sorto, dopo anni d’intensa attività culturale antimafia, ancor prima delle stragi di Capaci e di via D’Amelio ed ha l’unico obiettivo di: “potenziare le qualità naturali dei giovani, al fine di renderli artefici e protagonisti di un mondo nuovo, impegnandosi nel presente, per rendere migliore la vita di chi vive nell’abbandono e nella solitudine. Il tutto, partendo da una scuola “Palestra di Vita”. Il rispetto della legalità, la conoscenza dei principi costituzionali, l’osservanza dei diritti e dei doveri sono, infatti, i mezzi più adeguati per far divenire i giovani protagonisti, in un progetto comune e solidale, volto allo sviluppo della società. Infatti, il Parlamento della Legalità Internazionale mira a dialogare principalmente con il mondo della scuola e della società civile, affinché chiunque, a partire dal proprio talento naturale – letterario, artistico, musicale, sportivo, o quant’altro – si metta in gioco, per cooperare allo sviluppo del territorio e insieme divenire artefici e protagonisti di un presente “a colori".

Pierantonio Braggio