Giorno della Memoria 2020.

A ricordo della Shoah, si terrà, a cura dell’Associazione Memoria Immagine, Verona, in collaborazione con il Coro dell’Ordine degli Avvocati, Verona, la conferenza, dal titolo: ”Da cittadini stimati, a nemici da eliminare - Stotia di una famiglia ebraica italiana”, essendo relatore il dott. Bruno Carmi, già presidente della Comunità Ebraica di Verona. L’incontro avrà luogo mercoledì, 22 gennaio 2020, alle ore 20,30, nella Sala polifunzionale Alberto Benato, via Mincio 12, Golosine, Verona. Il Coro dell’Ordine degli Avvocati di Verona, si esibirà, con canti, dalla cultura ebraica. Ingresso libero e gratuito, sino ad esaurimento dei posti. Il 23 gennaio, alle ore 11,30, quindi, sarà posta una targa commemorativa del Campo di Concentramento di Montorio, Verona, nella ciclabile di via A. da Legnago, in prossimità del distributore di carburante, a Ponte Florio. Due importanti momenti, che mirano a fare meditare, su quanto accaduto a danno della Gente ebraica, in Europa, durante la seconda guerra mondiale, e a fare conprendere che “tutti gli uomini sono uguali”.

Pierantonio Braggio