La “Festa del Mandorlato” di Cologna Veneta, Verona , è “Sagra di qualità”.

Partiamo dalle origini, con il supporto morale e storico di Ivana Pozzan, presidente della Pro Loco di Cologna Veneta, dove la Pro Loco è stata fondata, nel lontano 1981. Di essa, Ivana, con il suo Direttivo d’oggi – nove attive persone – è parte integrante e storica, dal 1986…, al punto di poter dire che chi, allora, aveva figli piccoli, dell’età di 2-3 anni, se li trova, oggidì, come aiutanti, nella Pro Loco stessa, che si giova dell’importante collaborazione di quaranta validi “Volontari”, in vero, anche settanta-ottanta – fra Scouts, membri della Protezione Civile e d’altre Associazioni del territorio – nei momenti di maggiore necessità. Ivana Pozzan: ”Amiamo la nostra Cologna Veneta, la nostra cultura locale, le nostre tradizioni e curiamo la promozione del nostro territorio, con diverse grandi manifestazioni, come la recente XXXV Festa del Mandorlato 2019, celebrata, con grande sforzo realizzativo, per due weekends. Forte, in materia, l’appoggio e l’aiuto dell’Amministrazione comunale, che ci sostiene, e il gran lavoro dei relativi Uffici, che hanno seguito anche il piano di sicurezza. Ci siamo riusciti! Grande soddisfazione, quando abbiamo visto arrivare, a Cologna Veneta, migliaia e migliaia di visitatori, che vi hanno trovato un clima festoso, dolce e natalizio. Non mi stancherò mai di ringraziare anche i nostri sei produttori del Mandorlato, per la fiducia, che ci accordano, appoggiandoci, in qualsiasi nostra proposta. Quest’anno, abbiamo lavorato molto, nel settore didattica e, in merito, ringrazio l’Assessore alla Cultura, che ha coinvolto tutte le scuole del comprensorio, i cui ragazzi hanno fatto un disegno, dedicato alla Festa del Mandorlato e hanno potuto assistere alla lavorazione del Mandorlato stesso, in piazza, dove i nostri Produttori hanno posto in dovuta luce gli ingredienti principali, la cottura e, quindi, in generale, la relativa preparazione! Il tutto, dando vita a quattro giornate intense di spettacoli, di mostre, di mercatino natalizio, di sapori e d’assaggi, particolarmente di tanto, tanto Mandorlato! In campo gastronomico, i nostri grandi cuochi hanno proposto piatti eccezionali, primo fra tutti il noto e veronesissimo ‘Gran Bollito con la Péarà’, nonché Salame ai ferri e dolci al Mandorlato”! Hanno attentamente seguito da vicino, nei giorni 7 ed 8 dicembre 2019, il descritto evento tre Commissari del marchio “Sagra di Qualità”, ai quali la presidente Pozzan propose la “nostra Festa del Mandorlato”, quale evento colognese da prendere in maggiore considerazione, perché dotato di tutti i requisiti, necessari per una positiva valutazione. Risultato di tale, per così dire, ispezione – valutati essenzialmente “la qualità del prodotto Madorlato, l’azione promozionale e il piano sicurezza” – è stato l’arrivo, il 7 gennaio scorso, di un’e-mail, annunciante che la “la Pro Loco di Cologna Veneta è stata accreditata e riconosciuta Sagra di Qualità”! L’importante riconoscimento sarà consegnato il 20 gennaio 2020, nell’Aula del Senato, a Roma. Presidente Pozzan: “Grande soddisfazione! A Roma, andremo io e il sindaco di Cologna Veneta, Manuel Scalzotto, a ritirare il riconoscimento, che voglio condividere, con il grande gruppo, che mi sostiene e che mi appoggia, nelle mie scelte, con l’Amministrazione comunale, con i Produttori del Mandorlato e con chi, in qualsiasi modo, abbia lavorato per la straordinaria Festa del Mandorlato di Cologna Veneta. Mi definiscono una macchina… Io dico, però, che una macchina, senza benzina, non va avanti e che i tanti volontari, che, con passione, con me lavorano, sono, proprio, vera benzina”! La buona volontà e l’impegno civico del Volontariato non saranno mai conosciuti e premiati a sufficienza, ma, questa volta, il riconoscimento, sopra descritto – marchio importante e fortemente incisivo, per una futura evoluzione, più che positiva, della “Festa del Mandorlato” di Cologna Veneta – parla da solo!

Complimenti!

Pierantonio Braggio