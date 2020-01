FAMIGLIE A TEATRO: SI RIPARTE CON IL PRINCIPE E IL POVERO

Alle ore 16.30 andrà in scena Il principe e il povero di Gran Teatrino Casa di Pulcinella, ispirato all'omonimo libro di Mark Twain, seguiranno il 2 febbraio Cipì, un allestimento che se da una parte è fedele ai temi di Mario Lodi legati alla formazione del bambino dall’altra utilizza le tecniche tradizionali del teatro di figura per indagarne le possibilità nel digitale, il 16 febbraio Avventure straordinarie, un viaggio all’interno del teatro, il 1 marzo Leo inventa tutto, dedicato al grande genio Leonardo Da Vinci. Chiuderà la rassegna un omaggio a Verga: il 15 marzo si parlerà di bullismo in Rosso Malpelo de La Botte e il Cilindro e Amnesty International.