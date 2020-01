COLLIS VENETO WINE GROUP CHIUDE IL 2019 CON 84 MLN DI EURO DI FATTURATO

Anche il bilancio consolidato

del Gruppo, assieme a Cantine Riondo, sottolinea la validità del programma operativo in atto, che

punta con determinazione alle sfide dei mercati internazionali

Cifre che balzano all’occhio quelle ricavate dall’ultimo bilancio 2018/2019 di Collis Veneto Wine

Group. Con un valore di fatturato pari a 84 milioni di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) di

5,1 milioni di euro, l’azienda attesta un utile netto di 1,5 milioni di euro.

Di tutta rilevanza anche il valore della produzione, che supera i 96 milioni di euro, segnando una

crescita del +3% rispetto all’anno precedente.

Non solo l’aumento dei principali indicatori economici-patrimoniali, a maturare notevolmente sono

anche i quantitativi di raccolta: Collis Group attesta infatti un +15% rispetto alla media degli ultimi

3 anni. Nel conto economico del Gruppo, la valorizzazione dei conferimenti dai soci si afferma a 62,2

milioni di euro.

A dichiarare la scalata al successo è anche il bilancio consolidato di Gruppo, relativo all’attività del

Consorzio Collis insieme alla controllata al 100% Cantine Riondo, dedita maggiormente all’attività

commerciale di prodotti imbottigliati. Il fatturato riporta infatti 109 milioni di euro, con un margine

operativo lordo di 8,5 milioni di euro e un valore della produzione stabile a 120 milioni.

Le nuove cifre da record sottolineano la validità del programma operativo in atto, volto ad

incrementare progressivamente la capacità produttiva e la validità commerciale dell’azienda. Solo

nell’ultimo anno, sono stati pianificati interventi sulle strutture del Gruppo per un valore di 4 milioni

di euro, le cui risorse sono state investite principalmente sui siti produttivi di vinificazione, per

ammodernamenti strutturali, adeguamenti tecnologici e nuovi macchinari.