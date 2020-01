Cattolica Assisucurazioni, Verona.

Il seguente comunicato, datato 16 gennaio 2020, informa dell'istituzione di una Condirezione Generale dell'Area Assicurativa e di una Vice Direzione Generale Chief Operation Office: “Verona, 16 gennaio 2020. “Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha approvato la modifica organizzativa di vertice della società, resasi opportuna a seguito dell’assegnazione a Carlo Ferraresi, Direttore Generale di Cattolica, delle deleghe già dell’Amministratore Delegato. Viene istituita una Condirezione Generale Area Assicurativa a riporto dello stesso dottor Ferraresi e sotto la responsabilità del dottor Valter Trevisani, che viene nominato Condirettore Generale Area Assicurativa; a lui sono attribuite le deleghe operative nei seguenti ambiti: - Area Tecnica di tutti i rami (Vita e Previdenza, Danni Auto, Danni Non Auto); - Riassicurazione per tutti i rami (Vita e Previdenza, Danni Auto, Danni Non Auto); - Sinistri (liquidazione e gestione); - Distribuzione (Canali Professionali, Bancassicurazione e Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore); - Marketing; - Affari Legali e Servizio Reclami; - Insurance Analytics & Business Architecture. Valter Trevisani, già parte del Gruppo Cattolica da maggio 2018 con l’incarico di Direttore Generale Area Tecnica e Operations, è un professionista di caratura internazionale ed ha maturato importanti e prestigiosi incarichi in ambito finanziario e assicurativo, grazie ad una costante crescita professionale. All’interno del Gruppo Cattolica è anche Amministratore Delegato della Società Cattolica Services e Presidente della Società CATTRe. Viene inoltre istituita una Vice Direzione Generale Chief Operations Office, a riporto del dottor Ferraresi e sotto la responsabilità del dottor Samuele Marconcini, in cui confluiscono le aree Operations e IT, Organizzazione e Risorse e le unità organizzative Academy e Transformation & Automation. Samuele Marconcini, già parte del Gruppo da marzo 2015 con l’incarico di Direttore Organizzazione e Risorse, vanta molteplici esperienze manageriali e ha maturato considerevoli competenze tecniche e gestionali in ambito assicurativo a livello nazionale e internazionale, agendo sia in aziende finanziarie che di consulenza. All’interno del Gruppo Cattolica è anche membro del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica Services e Vice Presidente della Società CATTRe. La squadra dei Vice Direttori Generali, oltre a Samuele Marconcini, è composta anche dal CFO Enrico Mattioli e dal Direttore Danni Non Auto Nazareno Cerni. Carlo Ferraresi ha dichiarato: “Le modifiche approvate sono in linea con le migliori best practice di mercato. Potenziando il coordinamento tra area tecnica e area commerciale e la macchina operativa e IT, le due neocostituite strutture hanno l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la Compagnia, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Piano Industriale, su cui tutti i colleghi sono impegnati. Sono certo che la nuova organizzazione saprà garantire la migliore valorizzazione delle professionalità, che la nostra azienda esprime”.