AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI LAZISE FRA LE PAGINE Dal 18 gennaio al 4 aprile 2020 un ciclo di cinque appuntamenti con la letteratura

Un excursus di cinque appuntamenti con autorevoli protagonisti del panorama editoriale nazionale. Eventi che toccano molteplici e diversificate tematiche, specchio della società contemporanea e sempre di grande attualità.



In programma dal 18 gennaio al 4 aprile, la rassegna è il risultato di un lavoro a più mani, un sodalizio tra Comune di Lazise, Fondazione Aida, che da anni fa della promozione alla lettura per bambini e adulti un caposaldo della propria attività, e Acqua Natura e Cultura, società di servizi turistici che con la fondazione scaligera ha in gestione per tre anni la biblioteca.





Apre la rassegna il 18 gennaio presso il Centro Polifunzionale di Pacengo Paolo Del Debbio che presenterà Cosa rischiano i nostri figli. L’incertezza di una generazione Piemme, 2019. Il giornalista, conduttore televisivo e professore universitario, descrive l’incertezza di un’epoca in cui, dietro la maschera di apparente benessere, i giovani sperimentano un malessere serpeggiante, fatto di disturbi del sonno e stati di ansia, generati dall’abuso di smartphone e dipendenza dalle esistenze virtuali. Modera Serena Dei

La rassegna proseguirà il 3 febbraio con Veronica Pivetti che con Marianna Peluso darà voce a Per sole donne Mondadori 2019, dove racconta cinque donne, diversissime tra loro ma accomunate da una visione ormai disincantata della vita e da una gran voglia di viverla a pieno (appuntamento presso la Dogana Veneta di Lazise).

Sabato 15 febbraio presso la Biblioteca di via Dei Miniscalchi sarà la volta di Errico Buonanno e la sua Teresa sulla luna. Vita musica e peccati di mia nonna millantatrice, Solferino 2019. Lo scrittore e giornalista italiano, autore televisivo e radiofonico con “Teresa sulla luna” ci apre un affaccio sulla famiglia Piserchia e la sua matriarca, Teresa, una nonna che descrive la sua vita come un film di Hollywood e anche nel giorno del suo funerale non si lascia seppellire. Modera Katia Ferraro.

Venerdì 13 Marzo alla Dogana Veneta Sveva Casati Modignani, una delle firme più amate della narrativa contemporanea, sarà a Lazise con Segreti e ipocrisie, Sperling & Kupfer, 2019, un romanzo che parla di amore a amicizia fraterna. Chiude la rassegna il 4 aprile al Centro Polifunziobane di Pecengo Turbopopulismo, Solferino, 2019, di Luca Telese. Con Marco Revelli racconta le ragioni del tracollo civile, delineando un’impervia ma possibile via di fuga: tornare a credere nel popolo. Modera Miryam Scandola.

Gli incontri si terranno alle ore 21.00 ad eccezione dell’incontro con Telese in programma alle 17.30.