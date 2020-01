Nasce per la matematica una nuova categoria di numeri: Eureka!

Forse non sapete che da tempo i fisici stanno studianto il modo di riunire le due grandi linee di pensiero che nel secolo scorso sono maturate per lo studio dell'infinatamente grande e dell'infinatamente piccolo. Parliamo della Teoria Generale della Relatività e della Teoria dei Quanti. Finora intanti ci hanno provato (tra cui per decenni anche Steve Hopkins) ma nessuno ci è riuscito. Da queste pagine lancio questa inusitata idea che forse pone fine a questa disputa e rilancia un nuovo modo di vedere i la relazione tra due identità che esistono nella loro relatività e che fanno si che esistano anche nell'indefinitezza della legge quantica che sinteticamente Wikipedia definisce "una formula per la distribuzione statistica dell'energia". Devo premettere cha da tempo ritengo che la statistica possa essere definita la scienza che nel futuro potrà risolvere diversi enigmi per la sua precisione indefinita, di cui Gauss credo sia una dei massimi studiosi e culturi. Ma tornando ai qui chiamati numeri "quantrelati" che mi riprometto di presentare in serie di articoli successivi, se il giornale Verona economia me ne darà modo. Cosa sono? Sono dei numeri che viaggiano in coppie ( A,B) o terne (A, B, C)o altro, e appartengono al mondo dei numeri naturali . Tale concetto potrebbe soppiantare alcune altre categorie di numeri ( ad es. gli irrazionali). Per farla semplice, se noi postuliamo che esistano il numero 2?3 o .500?1000 o 23?25, dove si legge da due a tre, o da 500 a mille, ecc., avremo la possibilità di definire un insieme finito di muri dove qualunque valore all'interno di quel numero appartiene a quel numero "quantrelato" ciò ci permette di definire e di calcolare nell'indeterminatezza del campo statistico, uno spazio certo un valore assoluto. Ovviamente io posso eseguire la somma di due numeri "quantrelati",

ad es. 2?3 +2?3= 4?6

mentre ad esempio la differenza potrebbe porsi in tal modo 2?3-2?3 sarebbe un risultato intorno allo zero.

Per ora ci fermiamo qua, ma se c'è interesse ad approfondire scientificamente questi nuovi numeri scrivete al giornale che potrà mettervi in contatto con me per approfondire questo enigma, che per dirla con Max Plank difficilmente potremo svelare in quanto: "Noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere".