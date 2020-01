Stop a burocrazia per taglio della legna ad uso familiare

Venezia, commissione agricoltura. Accolta la mia proposta avanzata da tempo di sburocratizzare completamente il taglio del bosco ad uso familiare. Fino a un certo limite di quantità , solo per uso della famiglia è concesso il taglio del bosco, senza alcuna burocrazia (domanda forestale, etc). Comunque devono essere rispettati i criteri di taglio stabiliti dalle norme. Un passo in avanti contro la burocrazia.

A) tagli annui per autoconsumo, inferiori a 20 mc di fustaia (circa 200 q. Li) 2. 000 mq di ceduo Nessun Documento

B) fino a 100 mc fustaia e 2,5 ettari ceduo, domanda a forestale con silenzio-assenso, valida 2 anni;

B) tagli superiori soggetti a formale approvazione