Cattolica assicurazioni: Assemblea straordinaria il giorno 7/3/2020

Verona, 16 gennaio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni,

riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato, accogliendo la

richiesta di alcuni soci (Francesco Brioschi, Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati

Cottini, Credit Network & Finance S.p.A., SH64 S.r.l.), pervenuta il 18 dicembre 2019,

di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci di Cattolica Assicurazioni per il 6

marzo 2020, in prima convocazione, e il giorno successivo, 7 marzo 2020, in seconda

convocazione, secondo l’ordine del giorno proposto dagli stessi soci richiedenti:

“Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazione e integrazioni agli

articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 59 dello

statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”. Seguirà, nei tempi di prassi e

secondo legge e statuto, la pubblicazione del rituale avviso di convocazione,

accompagnato dal documento relativo alle valutazioni del Consiglio di

Amministrazione circa la proposta dei soci richiedenti.

La richiesta dei soci e la relativa documentazione vengono poste sul sito internet della

società unitamente al presente comunicato. Le valutazioni del Consiglio di

Amministrazione circa la richiesta stessa saranno rese note sempre sul sito internet

della società, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione

dell’assemblea.

A margine della riunione, il presidente Paolo Bedoni ha dichiarato: “La decisione del

Consiglio è stata adottata responsabilmente, al di là dei dubbi espressi da vari

autorevoli pareri legali circa la legittimità di alcune clausole proposte dai soci

richiedenti l’assemblea, in un’ottica di piena trasparenza e nel rispetto della sovranità

assembleare e del complesso della compagine societaria”