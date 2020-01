CORSO DI FUMETTO A SAN MARTINO BUON ALBERGO. Un interessante progetto didattico ed educativo

Il disegno non è una fotografia improvvisa, il disegno è un percorso. Attraverso il disegno il bambino rielabora gli elementi in suo possesso, ne immagina di nuovi e li combina in una costruzione che, anche quando può apparire disordinata, è comunque il risultato di un processo complesso di manipolazione e riproduzione.

Il disegno ha quindi un significato ed un valore rilevanti nello sviluppo del bambino. Imparare a disegnare vuol dire quindi potenziare tutta una serie di capacità fondamentali della persona e ha quindi un’importanza notevole in un percorso educativo. A questo scopo la tecnica del fumetto è uno strumento particolarmente adatto. Il disegno in ambito fumettistico è infatti strutturato per esprimere, descrivere, narrare, in una complessa e organizzata armonia di parole e immagini.

Per i ragazzi l’implementazione delle loro capacità grafiche e narrative è una grande opportunità non solo per una loro crescita artistica, ma per uno sviluppo delle modalità espressive della loro personalità. Fornendo loro strumenti con cui entrare in rapporto con la realtà, scoprire il proprio immaginario, comunicare con gli altri.

Il disegno si rivela sempre un straordinario mezzo di comunicazione universale, capace di attraversare e integrare diversità, culture, disabilità, generazioni.



Destinatari.

Il corso è rivolto a ragazzi (dai 6 ai 17 anni) ed adulti ed è differenziato in base alle capacità di ogni singolo allievo.



Obiettivi.

Lettura dell’immagine.

Costruzione dell’immagine.

Potenziamento delle capacità di disegno, comunicazione, narrazione.

Sviluppo delle attitudini ad osservare e ad immaginare.



Modalità di svolgimento.

Il corso prevede l’insegnamento delle seguenti materie: disegno anatomico; espressione e gestualità; drappeggio; paesaggio; tecnica del chiaro-scuro; tecnica del colore; lettura dell’immagine; comunicazione per immagini; sceneggiatura del fumetto; narrativa per immagini; montaggio narrativo; cenni di storia del fumetto.