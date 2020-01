BOTTEGA SBARCA ANCHE A GRENADA

Ex colonia britannica, indipendente dal 1974, Grenada ha trovato nel turismo d’élite la principale fonte di reddito. Bottega, dopo aver conquistato praticamente tutto il mondo, ora guarda anche alle aree più piccole ma non per questo con minori potenzialità. Sulle orme di quanto fatto a Guernsey, l’arcipelago nella Manica, protettorato inglese e paradiso fiscale che ha fortemente voluto addirittura la realizzazione di un Prosecco Bar (un secondo verrà aperto entro l’anno), alle Antille Olandesi e in altri piccoli stati o isole, Bottega ora , commercializzerà i suoi prodotti al Duty Free aeroportuale di Grenada, in un punto vendita a Port Louis oltreche in alcuni club e ristoranti esclusivi di questo paradiso terrestre.