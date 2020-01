“Ambasciatori di Speranza sui Sentieri della Storia” un dibattito al Circolo Ufficiali

Alla serata parteciperanno i baby sindaci di alcuni Comuni del Veneto e, tra gli altri, studenti provenienti da Monza Brianza, artefici della costituzione de “l’ambasciata del fresco profumo di libertà”.

Il Parlamento della Legalità Internazionale nasce dopo anni di intensa attività culturale antimafia, ancor prima delle stragi di Capaci e Via D’Amelio e si pone come obiettivo quello di: “Potenziare le qualità naturali dei giovani al fine di divenire artefici e protagonisti di un mondo nuovo, impegnandosi nel presente per rendere a colori la vita di chi vive nell’abbandono e nella solitudine – Il tutto partendo da una scuola Palestra di Vita”.