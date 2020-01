CICLOCROSS. La stagione riparte da Variano!

Le belle prestazioni offerte domenica dai ragazzi e dalle ragazze di Daniele Pontoni ai Campionati Italiani di Schio (Vi) hanno lasciato il segno negli occhi e nel cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori del mondo del ciclocross. Ma per gli atleti e lo staff della DP66 Giant Selle SMP è già tempo di voltare pagina perchè domenica 19 gennaio 2020 il grande ciclocross farà tappa a Variano di Basiliano (Ud).



Con la regia organizzativa della formazione diretta da Daniele Pontoni, infatti, si correrà al Colle San Leonardo il 5° Gp Friuli Venezia Giulia, valido anche quale ultima tappa del Trofeo Triveneto e del Trofeo Granzon: si tratterà di una vera e propria passerella per i neo campioni italiani delle diverse categorie e dell'occasione di rivincita per coloro che a Schio non hanno raccolto quanto avrebbero sperato prima che il sipario cali definitivamente sulla stagione invernale.



"Siamo felici di ospitare questa prova a Variano di Basiliano, il nostro staff in collaborazione con gli uomini del Gs Varianese è al lavoro già da diversi giorni per dare vita a questo appuntamento che vedrà al via tanti dei protagonisti di Schio" ha sottolineato Daniele Pontoni. "Domenica a Colle San Leonardo ci sarà spazio per quella che vuole essere una vera e propria giornata di festa in onore di questa spettacolare disciplina che ci ha fatto divertire ed emozionare per tutto l'inverno, un modo per celebrare l'impegno di tutti i ragazzi e per dire grazie al nostro fantastico staff e a tutti gli sponsor del team".



L'appuntamento di Variano di Basiliano (Ud) sancirà anche la chiusura del calendario ciclocrossistico italiano per la stagione 2019/2020. Per le categorie internazionali, invece, restano da affrontare ancora l'appuntamento di Coppa del Mondo in programma ad Hoogerheide (Olanda) il 26 gennaio e, soprattutto, il fine settimana iridato dell'1 e 2 febbraio che sullo sterrato di Dubendorf (Svizzera) assegnerà i titoli mondiali della specialità.



Questo il programma delle gare di Variano di Basiliano:

10.00 - Esordienti M/F

11.00 - Allievi M/F

11.50 - Short Track promozionale

13.15 - Gara Open femminile, Junior maschile e Master

15.15 - Gara Open maschile