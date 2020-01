Inaugurata la nuova stagione dell’Orchestra Machiavelli “Fame di Musica”

A dirigere la giovane Orchestra Machiavelli, ieri sera sul prestigioso palco della Sala Filarmonica, il Maestro MinChung, giovane astro nascente della direzione figlio del direttore d’orchestra e pianista sudcoreanoChungMyung-Whun. In solo 3 giorni il Maestro, con il talentuosissimo violinista classe 1991 Davide De Ascaniise i giovani talenti dell’Orchestra Machiavelli si sono immersi nelle prove in vista dell’esibizione, mettendo in piedi un programma stimolante e impegnativo al tempo stesso. Buona l’affluenza, ottimo l’apprezzamento da parte del pubblico che ha ascoltato in ordine: l’Ouverture Le Ebridi di Mendelssohn,il Concerto per violino e orchestra di Barber e la Prima Sinfonia op.21 di Beethoven.



Filippo Avesani