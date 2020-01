Aperitivi con narratori del nostro tempo

Il Comune di Negrar organizza una serie di eventi letterari che saranno accompagnati da del buon vino della Valpolicella. Pensiamo difare cosa gradita ai nostri lettori pubblicando l'elenco delle varie iniziative che troverete nella locandina pubblicata e che iniziano con lo scrittore Vignali.

L'ingresso agli incontri è libero, perché la letteratura è universale e ignora barriere e confini. Al termine, con i vini negraresi, un brindisi con i lettori di Negrar di Valpolicella, della Valpolicella tutta, di Verona, e di qualunque provenienza siano allieterà il lungo percorso che si concluderà nel maggio 2020. Vi vorremmo numerosi.

Un’ occasione per ritrovarsi e conoscere nuovi amici lettori e amanti della cultura

chiudiamo con una dotta citazione che accompagna tutti gli avvenimenti

"Per questo dobbiamo continuare a sognare, leggere e scrivere, la maniera più efficace che abbiamo trovato per alleviare la nostra condizione mortale, per sconfiggere il tarlo del tempo e trasformare in possibile l’impossibile.

Mario Vargas Llosa, Elogio della letteratura e della finzione