La Zalf 2020 accende le luci! Il team ha iniziato il ritiro invernale sulle strade del Veneto

13 gennaio 2020 - E' iniziato questa mattina il secondo ritiro invernale della Zalf Euromobil Désirée Fior che nei prossimi giorni si allenerà sulle strade del Veneto in vista del debutto ufficiale su strada già fissato per il 22 febbraio prossimo.



I 14 ragazzi diretti da Mauro Busato, Ilario Contessa e Luciano Rui, con l'assistenza meccanica di Ivano Gemin, hanno affrontato la prima giornata di allenamento accompagnati da un tiepido sole e dalle miti temperature che stanno caratterizzando questo periodo.



A disposizione degli atleti della Zalf Euromobil Désirée Fior 2020 tutti i nuovi materiali messi a disposizione dai partner tecnici del team a partire dalle nuove Pinarello F10 Disk con coperture Vittoria, senza dimenticare il vestiario confezionato anche quest'anno da MsTina, le borracce Elite, i caschi e gli occhiali forniti da Rudy Project e le scarpe griffate Sidi. A questi componenti fondamentali se n'è aggiunto, da quest'anno, un altro di altrettanto importante: sulle bici dei ragazzi in casacca bianco-rosso-verde, infatti, hanno fatto la propria comparsa i segnalatori visivi anteriori e posteriori che serviranno a garantire una maggior visibilità degli atleti in allenamento.



La Zalf Euromobil Désirée Fior, dunque, accogliendo l'invito della FCI, ha acceso i fari per garantire ancora più sicurezza ai propri atleti impegnati tutti i giorni su strada.

"Si parla spesso della sicurezza degli atleti in gara e in allenamento. Servono nuove infrastrutture e regole che tutelino gli utenti deboli della strada ma soprattutto una nuova mentalità sia da parte di chi si trova al volante sia da parte dei ciclisti. Per questo, oltre alla scorta che garantiamo ai nostri ragazzi in ogni allenamento di gruppo, da quest'anno abbiamo deciso di montare dei fari led sulle biciclette per far si che siano visibili in ogni situazione di luce. Si tratta di un piccolo accorgimento che però può fare la differenza e siamo felici che i nostri ragazzi abbiano accolto con entusiasmo questa novità" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Oltre a questo , nel corso del ritiro, avremo modo di approfondire il tema della sicurezza parlandone con i ragazzi e ricordando loro alcuni piccoli accorgimenti che possono tenerli al riparo da incidenti e infortuni sulla strada. E' un segnale che vogliamo dare non solo ai nostri atleti ma anche all'esterno, per stimolare un vera e propria presa di coscienza del problema che ci consenta di fare tutti un passo in avanti nel segno della sicurezza".



Allenamenti su strada, briefing, test di valutazione e dialogo: questi gli ingredienti del raduno che ha il proprio quartier generale fissato presso l'Hotel Fior di Castelfranco Veneto (Tv). "Sfruttando la clemenza del meteo in questa settimana cercheremo di mettere in cascina chilometri e allenamenti mirati per preparare al meglio la nuova stagione" hanno illustrato i tecnici Ilario Contessa e Mauro Busato. "Ma questi giorni che trascorreremo insieme saranno fondamentali anche per costruire le fondamenta del gruppo che sarà chiamato ad essere protagonista sulle strade di tutta Italia: in squadra c'è già un'ottimo feeling e i ragazzi hanno una bella intesa tra loro. Siamo pronti per affrontare insieme l'avventura della stagione 2020".