Cattolica incontra i soci?

Da oltre una decina di anni, su impulso di una associazione di soci, cattolica trova un momento di presentarsi ai soci, non solo quelli veronesi, attreverso delle assemblee in cui anticipa alcune informazioni sull'andamento dell'anno sociale. Anche quest'anno isoci si aspettano che nonostante le vicissitudini che hanno visto le cronache interessarsi della Cattolica assicurazioni gli eventi vengano organizzati. A maggior ragione quest'anno proprio i soci vorrebbero avere informazioni, ma gari, tranquillizzanti sullo sviluppo dell'attività sociale. Negli anni trascorsi si facevano riunioni oltre che a Verona città, anche a Soave, a Peschiera del G., a Legagno, ed a Pescantina, mentre quest'anno ancora non si sa. Speriamo che si facciano nel prossimo mese di febbraio in modo che alla prossima assemblea ordinaria, e forse a quella straordinaria convocata da un gruppo di soci che detengono oltre 2.5% del capitale, i soci possano giungere maggiormente informati. Era un momento di informazione e di convivialità che aiutava il legame tra i soci e che speriamo quest'anno possa aiutare anche capire di più.