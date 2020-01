Spese deducibili novità in arrivo dal 2020

Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni.

La norma, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contanti per i seguenti esempi di spesa:

– Interessi passivi mutui prima casa

– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

– Spese mediche

– Veterinarie

– Funebri

– Frequenza scuole e università

– Assicurazioni rischio morte

– Erogazioni liberali

– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

– Affitti studenti universitari

– Canoni abitazione principale

– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

La regola sopra indicata NON si applica alle spese sostenute per:

– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici in farmacia,

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.