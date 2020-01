Il Campionato italiano Juniores 2020 nel Veneto

09/01/2020 Questa mattina a Montegrotto Terme (Pd) il sopralluogo della delegazione della FCI ha approvato il programma e il percorso proposto dalla Work Service Brenta per il Campionato Italiano juniores 2020



I tecnici della Federazione Ciclistica Italiana hanno fatto tappa questa mattina a Montegrotto Terme (Pd) per l'appuntamento di valutazione tecnica in vista del Campionato Italiano Juniores che si correrà nella località termale padovana il prossimo 14 giugno.



Ad accogliere Ruggero Cazzaniga, presidente della Struttura Tecnica Nazionale, Igino Michieletto, presidente del Comitato Regionale Veneto, Rino De Candido, CT della nazionale juniores, Remo Cordioli componente della commissione tecnica nazionale e Luigi Trevellin, componente della struttura tecnica regionale, oltre agli organizzatori della Work Service Brenta coordinati da Massimo Levorato, Fabio Cremonese, Mario Guerretta e Gianni Destro, anche il primo cittadino di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello che ha colto l'occasione per ribadire la calorosa accoglienza della propria città per l'appuntamento tricolore: "Per noi che nel 2020 siamo Comune Europeo dello Sport, è un orgoglio poter ospitare questo evento che porterà sulle nostre strade il meglio del ciclismo giovanile italiano& quot; ha ribadito Mortandello.



Positive le impressioni raccolte dai tecnici della Federazione Ciclistica Italiana che hanno apprezzato le soluzioni proposte dalla direzione di corsa affidata a Matteo Poretti e Flaviano Biondi.



"Il tracciato che abbiamo visto quest'oggi è degno di un Campionato Italiano spettacolare e selettivo" ha sottolineato il CT azzurro, Rino De Candido. "Si correrà su di un circuito molto veloce e tecnico che metterà certamente a dura prova il gruppo dei migliori che si presenteranno al via il prossimo 14 giugno".



"Devo complimentarmi con tutto lo staff della Work Service Brenta per aver già avviato in maniera eccellente l'organizzazione di questo Campionato Italiano. Abbiamo trovato un gruppo che ha già le idee chiare e che, oltre ad aver individuato un ottimo tracciato di gara, ha già predisposto tutti i servizi necessari in vista della prova tricolore" ha aggiunto il presidente della Struttura Tecnica Nazionale, Ruggero Cazzaniga.



"Il Veneto quest'anno, grazie al lavoro delle nostre società, vanta un calendario di grandi eventi che si disputeranno sulle nostre strade e il Campionato Italiano di Montegrotto è uno di questi. Il titolo degli juniores, da sempre, è uno dei più ambiti del mondo delle due ruote e sono certo che il tricolore di Montegrotto Terme resterà nella memoria e nel cuore degli appassionati per tanto tempo" ha concluso il numero uno del Comitato Regionale Veneto, Igino Michieletto.



Cresce dunque l'attesa in vista del Campionato Italiano Juniores 2020 che si correrà a Montegrotto Terme (Pd), domenica 14 giugno e sui Colli Euganei si respira già l'aria del grande evento.