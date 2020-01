FD FIDUCIARIA DIGITALE, IL FINTECH MADE IN ITALY PER UNA GESTIONE FINANZIARIA ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE

Grazie ad un’unica piattaforma semplice, comoda e sicura, Fiduciaria digitale offre l’opportunità di avere sempre a portata di smartphone un operatore finanziario che opera senza conflitti di interesse e secondo gli ordini del cliente ad un costo fisso accessibile e indipendente dalle somme gestite.

Gruppo ARC è un soggetto finanziario nativo digitale che opera nel Fintech, differenziandosi grazie alla capacità di interpretare la trasformazione digitale non come servizio puramente tecnologico bensì come soluzione finanziaria per offrire ai clienti ciò che essi desiderano. Il Gruppo si presenta come un interlocutore

unico per il mercato dei capitali: banche commerciali e di gestione, fondi d’investimento, fondi pensione

(P.I.R.), compagnie assicurative, attraverso ARC potranno sia offrire le loro soluzioni di investimento ai singoli

individui sia identificare le soluzioni di investimento nelle aziende.

FD Fiduciaria Digitale è una fiduciaria autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per attività di

amministrazione e custodia dei valori mobiliari, che unisce i vantaggi e la sicurezza di un operatore vigilato

alla praticità di un'unica piattaforma completamente digitalizzata. Grazie all'utilizzo di sistemi innovativi

come il riconoscimento dell’identità a distanza e la videofirma - sviluppati in esclusiva da Vis-à-bit, una

società del Gruppo ARC – FD Fiduciaria Digitale offre un’esperienza più veloce, più efficace, paperless e

completamente personalizzata. Il cliente beneficia di maggiore produttività, avendo un costante

monitoraggio su tutti gli investimenti effettuati (grazie all’account aggregation) e di una maggiore efficienza

fiscale (grazie alle possibilità di compensazione fiscale). Tutte le operazioni e le comunicazioni sono

effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma: ogni flusso è sicuro e tracciabile, ogni documento è

sempre disponibile, non falsificabile e archiviato in server farm protetti e sicuri.

FD Fiduciaria Digitale è un intermediario autonomo che opera senza conflitti di interesse ad un costo fisso

annuale accessibile e indipendente dalle somme amministrate. Uno dei vantaggi risiede nell’opportunità

di facilitare la sottoscrizione di fondi – anche esteri – alternativi a quelli normalmente offerti dai principali

operatori. Inoltre, attraverso FD gli intermediari (SGR, SICAV, ManCo) possono offrire ai loro clienti un

servizio a valore aggiunto: la gestione unificata degli adempimenti fiscali effettuato dalla fiduciaria. Al tempo

stesso gli intermediari possono acquisire clienti anche tramite i consulenti indipendenti, che usufruiscono

della fiduciaria per poter aggiungere al portafoglio dei loro clienti prodotti ad alto valore aggiunto,

diversificando la loro offerta.

Attraverso la sua piattaforma, FD Fiduciaria Digitale è in grado di offrire una serie di servizi ad alto valore

aggiunto:

• Contissimo: un servizio che permette di proteggere il patrimonio dividendo l’investimento fra più

conti deposito proposti dalle singole banche.

• Il MilleFondi: permette di investire in qualsiasi fondo Italiano, UE ed Extra UE, beneficiando di un

unico sostituto di imposta.

• Il MillePolizze: un unico touchpoint per sottoscrivere polizze vita proposte da compagnie assicurative

italiane ed estere, con o senza stabile organizzazione in Italia.

• Il MillePir: un servizio innovativo e completamente digitale attraverso il quale è possibile costruire il

proprio Piano Individuale di Risparmio (P.I.R.) su misura, beneficiando delle agevolazioni fiscali,

amministrate direttamente da FD per conto del cliente.

• Il MilleGestori: il servizio che lascia il cliente la libertà di investire attraverso diversi gestori e

consulenti conservando un unico operatore autonomo che gestisce e ottimizza tutti gli aspetti

amministrativi e fiscali.