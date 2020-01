Da Cattolica Assicurazioni alcune novità

Verona, 9 gennaio 2020. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di

Cattolica Assicurazioni, riunitosi sotto la Presidenza di Paolo Bedoni e con

l’intervento dei consulenti legali, circa la richiesta di convocazione di Assemblea

Straordinaria dei Soci ricevuta in data 18 dicembre 2019, in attesa dei pareri legali,

si è aggiornato per le opportune determinazioni per la seduta fissata per il prossimo

16 gennaio.

Il Consiglio, inoltre, ha preso atto che il 24 dicembre 2019 il Comitato per il Controllo

sulla Gestione ha segnalato alle Autorità di Vigilanza competenti due irregolarità

operative in materia di Internal Dealing di scarsa rilevanza economica.