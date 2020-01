Le conferenze dell’Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona, nel 2020.

Ne presEntiamo l’elenco , diviso, come da annuncio originale, in due cicli:

I Ciclo d’incontri gennaio - maggio 2020:

1. Gaio Valerio Catullo (Verona, 84 a. C. - Roma, 54 a.C.). Relatore: dott. Francesco Ginelli, Dipartimento Culture e Civiltà; Uni Verona, 16 gennaio 2020,

2. Girolamo dai Libri (Verona, 1475 - Verona, 1555) Relatore: prof. Monica Molteni, Dipartimento Culture e Civiltà - Uni Verona, 31 gennaio 2020.

3. Evaristo Felice Dall’Abaco (Verona,1675 - Monaco di Baviera,1742). Relatrice: prof.ssa Laura Och, Conservatorio di Verona, 13 febbraio 2020.

4. Nicolo’ Giolfino (Verona, 1476 - Verona, 1555). Relatore: prof. Giorgio Fossaluzza, Dipartimento Culture e Civiltà - Uni Verona, 28 febbraio 2020.

5. Pietro Rotari (Verona, 1707 - San Pietroburgo, 1762) Relatrice: prof.ssa Giulia Adami Dipartimento Culture e Civiltà – Uni Verona, 12 marzo 2020.

6. Silvia Curtoni Verza (Verona, 1751 - Verona, 1835). Relatore: prof. Corrado Viola, Dipartimento Culture e Civiltà - Uni Verona, 26 marzo 2020.

7. Maddalena di Canossa (Verona, 1774 - Verona, 1835). Relatrici: Suore Canossiane, madre Angelina Gallina e madre Antonella Rocca, 9 aprile 2020.

8. Felicita Bevilacqua La Masa (Verona, 1822 - Venezia, 1899). Relatrice: prof.ssa Elena Sodini, già collaboratrice Dipartimento Culture e Civiltà - Università di Verona, 23 aprile 2020.

9. Emilio Salgari (Verona, 1862 -Torino, 1911). Relatore: dott. Claudio Gallo, Dipartimento Culture e Civiltà – Uni Verona, 7 maggio 2020.

10. Giovanni Zenatello (Verona, 1876 - New York, 1949). Tavola rotonda, con il M° Nicola Guerini e il prof. Marco Materassi. Coordina: Silvano Zavetti, 21 maggio 2020.

II Ciclo d’incontri settembre - novembre 2020:

1. Verona Capitale di Stato (secc. V - IX). Relatrice: dott.ssa Donatella Tronca, Dipartimento Culture e Civiltà – Uni Verona, 10 settembre 2020

2. La Signoria Scaligera e l’impero (secc. XIII - XIV). Relatore: prof. Gian Maria Varanini, Dipartimento Culture e Civiltà - Università di Verona, 1 ottobre 2020.

3. Verona, Sede Papale (sec. XII). Relatore: don Andrea Trevisan, docente di Storia della Chiesa, Seminario, Verona, 29 ottobre 2020.

4. Verona sede di incontri internazionali (secc. X - XI) Relatore: prof. Marco Stoffella, Dipartimento Culture e Civiltà - Uni Verona, 12 novembre 2020

5. Il Congresso di Verona del 1822 . Relatore: prof. Gian Paolo Romagnani, Dipartimento Culture e Civiltà - Uni Verona, con intervento del prof. Ottavio Bevilacqua, in rappresentanza delle Famiglie nobiliari, ospitanti i congressisti, 26 novembre 2020.

Pierantonio Braggio