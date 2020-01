NASCE IL PROSECCO CALCIO NAPOLI. E’ PRODOTTO DA BOTTEGA

Il Prosecco Doc SSC Napoli è, da qualche giorno, il vino speciale della società guidata da Aurelio De Laurentiis e viene e verrà venduto in tutta la Campania, nei clubs partenopei sparsi per tutta la penisola, nelle migliori enoteche e su Amazon Brand Store SSCN. Un accordo quello tra il presidente De Laurentiis e Sandro Bottega che prevede una iniziale produzione di centomila bottiglie che, stando alle richieste dei primi giorni di commercializzazione, avrà verosimilmente bisogno di un balzo al rialzo. “L’accordo con l’amico De Laurentiis”, dice Sandro Bottega, a capo dell’azienda trevigiana, “ è stato sottoscritto per la reciproca stima che abbiamo circa il prodotto e Napoli. Ha scelto il nostro Prosecco perché lo ritiene di alta qualità e noi abbiamo scelto il Calcio Napoli perché i suoi tifosi hanno una enorme passione e perché Napoli significa la vera cucina italiana e quindi si sposa bene con il nostro vino. Abbiamo creato una bottiglia blu oltremare che è da collezione, con il logo del Napoli e speriamo che si possa brindare a grandi vittorie, magari iniziando dalla Champions League. Un Prosecco che si abbina bene con gli antipasti e con i piatti in particolare di pesce e che a Napoli, stando alle prime indiscrezioni, si sposa bene anche con la pizza.