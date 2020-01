Il Golf in competizione: le gare dei prossimi giorni

Giovedi 9 Gennaio



THURSDAY SAN VIGILIO

Gara singola, 18 buche Stableford hcp. - 3 categorie

Soci Chervo' Golf San Vigilio : 15,00 euro

Soci 9 buche Chervò Golf San Vigilio: 35,00 euro

Soci altri Circoli : 50,00 euro

Percorsi di gioco: Bianco - Rosso (San Martino - Benaco)







Venerdi 10 Gennaio



THANKS GOLF IT'S FRIDAY

Gara Singola, 09 buche Stableford - Categoria Unica



PARTENZA SHOT GUN ORE 14:00





Sabato 11 Gennaio





VIAGGIARE GOLF - RACE TO GUADALMINA



18 BUCHE, Individuale, Stableford



Circuito a Ranking di 5 Gare



In palio un soggiorno presso il Guadalmina Golf Resort***** in Costa del Sol Spagna



Percorsi di Gara : Rosso e Giallo ( Benaco e Solferino )







Domenica 12 Gennaio



TICKET TO PARADISE



18 BUCHE, Individuale, Stableford



Circuito a Ranking di 5 Gare

...e per le settimane successive:





Giovedi 16 Gennaio

THURSDAY SAN VIGILIO

Individuale , 18 buche, Gara Singola



Venerdi 17 Gennaio

THANK GOLF IT'S FRIDAY

Gara Singola, 9 buche, Individuale Stableford



Sabato 18 Gennaio

MC TOUR

Gara Singola 18 buche, Individuale Stableford



Domenica 19 Gennaio

VIAGGIARE GOLF RACE TO GUADALMINA

18 buche, Gara Singola , Stableford



In palio un soggiorno presso una destinazione Paradisiaca



Percorsi di Gara : Bianco e Giallo ( San Martino e Solferino )

















