XXXIII Fiera del Radicchio Rosso di Casaleone, Verona. Natura, bici, navigazione in barca, nelle Grandi Valli della Bassa, buoni piatti e cultura, nei giorni 24, 25, 26 gennaio e 1 e 2 febbraio 2020.

Chiaro, che alla base di tutta la manifestazione di Casaleone, c’è la volontà di promozione d’un grande prodotto di nicchia locale, che è il “Rdicchio rosso di Casaleone”. Non un radicchio generico, ma, il “germoglio”, il radicchio piccolo e croccante, che, oltre ad essere tale è anche “dolce… Bisogna assaggiarlo in loco…! Ma, nei giorni 24, 25, 26 gennaio e 1 e 2 febbraio 2020, la XXXIII Fiera, proporrà ai visitatori diversi eventi, che accanto al buon cibo, offriranno pure grande cultura. Il 24 gennaio, aprirà la mostra fotografica su “Vie d’acqua, oasi umide e fossi, nell’ecomuseo di Carpanea”; Sabato 25, alle ore 15 -17: Nel padiglione della Cultura, Laboratorio, per ragazzi ed adulti, di Scrittura matildica e di miniatura; alle ore 17.30: “Qui mi riciclo”; alle ore 19,00: “Poesia in tavola” e “Convivio della Poesia. II edizione. Domenica 26, ore 11: Raduno delle Confraternite veronesi del Gusto; ore 12.00: pranzo; ore 14,45: “TI racconto il sogno d’un Territorio: le Grandi Valli Veronesi, con conversazioni sul “fosso”, e con relazione del prof. Giovanni Cecconi, Uni Ca’ Foscari, Venezia, sul tema “Dalla Laguna al Tartaro-Fiesso - Canal Bianco alla Sanuda”, bici, barca e turismo alternativo, a cura del Circolo Wigwam di Marisa Saggiotto, Cologna Veneta. Sabato 1 febbraio, alle ore 16,30: dalla Favola in Tavola di Emanuela Chiavarelli: “Radicchio da Favola”, presente la Confraternita del Radicchio Rosso di Casaleone. Domenica, 2 febbraio, ore 10,30: V Raduno Veneto FIAB; ore 12,00, pranzo. Alle ore 14,15, convegno su “Le ciclabili, sulle vie d’acqua - Il percorso, dalle Risorgive all’Ostiglia-Treviso. Il Menago”.Quindi, considerazioni, dal titolo: ”Oltre la linea di confine - il brigantaggio e la commissione militare nel Veneto asburgico”, con Francesco Occhi, Mauro Vigato e Michelangelo Caberletti. Alle ore 18,30: premiazioni per i Concorsi di Fotografia e Poesia,