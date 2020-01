Due realtà produttive della nostra Provincia si fanno spazio anche al Design week del Fuorisalone del mobile e del design di Milano.

Aver potuto mettervi un piede rappresenta certamente un traguardo assai importante sia per l’architetto Michele Perlini, titolare di Arcstudio Perlini di San Giovanni Lupatoto, che già l’anno scorso ha presentato uno dei progetti più acclamati dell’edizione, vincendo il premio Iconic Awards nella sezione Innovative Architecture, che per l’azienda Peloso Infissi di San Martino Buon Albergo, le due realtà coinvolte in questa bella avventura.

La loro collaborazione è nata quasi per caso lo scorso anno e sta dando frutti importanti e di qualità legati al settore abitativo, anche di lusso, dell’architettura eco-sostenibile e delle case clima, tanto che le soluzioni da loro progettate e realizzate sono finite sulle pagine di molte riviste importanti del settore.

L’azienda Peloso infissi aveva cominciato a produrre vetrate, serramenti e porte in alluminio più di quarant’anni fa con il signor Graziano Peloso in uno scantinato nel quartiere di Case Nuove a San Martino B. A. Nel 1985 aveva traslocato nel capannone della zona industriale che ancora occupa e che ha raddoppiato nel 1995 ed ancora ampliato nel 2015.

All’inizio della sua avventura, Graziano aveva come socio Giorgio, suo fratello che è andato in pensione nel 2002. A quel tempo la loro era una piccola officina come tante altre, nata per soddisfare la clientela locale. Oggi, titolare è ancora lui, Graziano, ma l’azienda è gestita, di fatto, dai suoi tre figli: Silvia che cura il settore amministrativo, Andrea che si occupa di quello tecnico e commerciale e Francesco che dirige la posa del prodotto nei vari cantieri dislocati non solo in Italia, ma anche all’estero: in Europa, in Africa ed anche in Oriente.

Con loro oggi lavorano 23 operai e tutt’insieme stanno raggiungendo traguardi importanti in cui alla qualità tecnica si accompagna quella artistica.

“Difficile – affermano i titolari – spiegare come queste due realtà stiano assieme. Più semplice è guardare il nostro prodotto finito e installato al suo posto per il quale è progettato e nasce. Allora si può capire come la valida tecnica produttiva si accompagna alla cura della bellezza e del gusto artistico. La nostra collaborazione con l’architetto Michele Perlini punta proprio ad approfondire ancora di più questa sua e nostra ricerca del bello e dell’utile, tesa a proporre soluzioni innovative e di qualità, ma anche di gusto ed artisticamente valide”.

Trasparenza e panoramicità per un mondo senza confini in modo da rispondere alle esigenze di comfort abitativo, efficienza energetica e permeabilità tra interni ed esterni. Queste le caratteristiche che l’architetto Michele Perlini vuole nei suoi progetti e soluzioni. Progetti che vuole con le pareti vetrate panoramiche completamente trasparenti, in grado di annullare i confini tra spazio domestico e paesaggio circostante. Ma come ottenerli? Grazie ai profili a scomparsa e all’integrazione discreta ed elegante tra elementi apribili e partizioni fisse che la Peloso Infissi di San Martino gli ha saputo preparare ed installare, ottenendo un effetto finale “tutto vetro”.

Inventore, creatore, architetto, designer, direttore artistico, Michele Perlini è tutto questo. E si sente portatore di una missione: quella di rendere la vita migliore per il maggior numero possibile di persone. Il suo entusiasmo per l’immaginazione di nuovi stili di vita, per i suoi progetti e le sue creazioni, l’amore per le sue idee, hanno accompagnato le sue realizzazioni. Dalle sue ville contemporanee con consumi energetici ridottissimi, ai suoi ultimi hotel che aspirano ad essere luoghi da favola, ai suoi raffinati interni di esclusivi attici e negozi, alle sue collezioni di arredo e molto altro ancora. Tanto che i suoi lavori sono già oggetto di mostre e pubblicazioni nazionali ed internazionali.

Classe 1982, laureato in architettura sostenibile a Venezia e Consulente CasaClima, Perlini svolge attività professionale da 12 anni nello studio di famiglia avviato ben 40 anni fa dal padre Antonio imprenditore molto conosciuto ed apprezzato nel settore.

