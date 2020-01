GARMONT RINNOVA IL MANAGEMENT

Un vero miracolo imprenditoriale se si considera che soltanto 5 anni orsono l'azienda trevigiana, con altra proprietà, è stata sul punto di chiudere i battenti. Garmont, che oggi esporta l'85% della sua produzione in una quarantina di paesi, primo fra tutti gli Stati Unitit, è uno dei marchi leader nella realizzazione di scarpe da montagna e, soprattutto, è una azienda solida, con i conti in ordine, con un export importante e un mercato interno in notevole aumento. Garmont, oggi guidata da Pierangelo Bressan, sta attuando una riorganizzazione del management con l'entrata di 4 figure di levatura internazionale, da Michele Sofisti, abilissimo manager del lusso, a Lee Godown, un tempo vicepresidente di General Motors, che si occuperà del mercato statunitense (Garmont calza i piedi dei soldati americani); da Frank Gaw, in passato in aziende di rilievo, a Tia Kansara, considerata dal Financial Time come una delle cento donne più influenti al mondo, che aiuterà a sviluppare prodotti ecosostenibili. “Stiamo lavorando per l'evoluzione del prodotto mettendo in atto tutta la più sofisticata tecnologia per produrre anche calzature più da città, non solo da montagna, per l'outdoor a 360 gradi”, dice Bressan, “certo che la riorganizzazione del management porterà a risultati ancor più eccellenti”. 350 mila paia le calzature prodotte in un anno delle quali ben 150 mila finiscono negli Usa.