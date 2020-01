UN “QUID” CHE FA LA DIFFERENZA: PORTE DELL’ADIGE DÀ IL BENVENUTO ALLA MODA ETICA E SOSTENIBILE

Bussolengo, 20/12/2019 - I mall stanno diventando gli hub sociali del futuro, come confermato dall’ultima ricerca Nomisma. Ceetrus Italy, che gestisce il centro commerciale “Porte dell’Adige” a Bussolengo (Verona) insieme ad altri 46 centri e 5 parchi commerciali in Italia, ha già intrapreso una trasformazione per arricchire le proprie gallerie con servizi utili agli abitanti del territorio e per creare vere e proprie nuove piazze di incontro e di riferimento per la condivisione sociale.

Associazioni, enti e realtà locali vengono ospitati dando loro non solo uno spazio fisico ma anche voce e visibilità, con la possibilità di entrare in contatto con tutti i visitatori del centro commerciale.

In questo contesto si inserisce una partnership importante avviata con una realtà sociale giovane e attivissima nata nel veronese, l’impresa sociale Quid, che dà lavoro a persone che si trovano in condizione di fragilità – ad oggi 120 persone, soprattutto donne - grazie al proprio brand di moda etica e sostenibile Progetto Quid. Abiti e accessori, infatti, vengono confezionati a partire dai tessuti di rimanenza del Made in Italy, che vivono così una seconda vita. Al tempo stesso viene offerta a molte persone la possibilità per rilanciarsi grazie ad una nuova opportunità di impiego. Questo approccio innovativo è valso a “Quid” il primo premio all’European Social Innovation Competition 2014 e, nel 2017, i premi Momentum For Change delle Nazioni Unite e il Civil Society Prize della Commissione Europea Impiego e Affari Sociali. Oggi “Quid” conta tre laboratori, due dei quali presso il carcere di Montorio (VR).

In linea con i suoi valori di sostenibilità e responsabilità sociale, Ceetrus Italy ospiterà a “Porte dell’Adige” il primo QuidStore all’interno di un centro commerciale, che verrà inaugurato lunedì 23 dicembre.

Nel QuidStore di “Porte dell’Adige” sarà presente la collezione FW 2019/20 Works of Art, una tela sulla quale spiccano il rispetto per il tessuto di alta qualità e la passione per le stampe originali di Progetto Quid. Una collezione che prende vita da un’ampia tavolozza di tessuti: pattern geometrici, stampe vintage, macro tartan, velluti e principi di Galles si combinano tra loro creando divertenti sinergie e mondi inediti.

All’inaugurazione, che si terrà alle 17, verrà presentato il progetto e seguirà un intervento delle fondazioni più vicine a “Quid” e delle istituzioni, ovvero il Sindaco di Bussolengo - Roberto Brizzi - il Sindaco di Pescantina - Davide Quarella -, l'Assessore alla Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Pari opportunità del Comune di Verona - Francesca Briani - e l'Assessore alle Politiche dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro della Regione del Veneto - Elena Donazzan.

"Progetto Quid non è solo un brand di moda etica, ma l'esempio concreto di come anche nel settore moda si possa intraprendere una strada più inclusiva e sostenibile, un luogo in cui i limiti diventano punti di partenza" dichiara Anna Fiscale, Fondatrice e Presidente Impresa Sociale Quid.

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare nella nostra galleria questo progetto innovativo sotto tutti i punti di vista, che rappresenta una delle migliori espressioni del Made in Italy, anzi del Made in Verona e che incarna al meglio i valori della nostra vision” conclude Andrea Pallaro, Direttore del Centro Commerciale “Porte dell’Adige