San Silvestro e un “Capodanno nazionale 2020”, a Verona. Con RTL 102.5, la notte di X FACTOR e la Discoteca Nazionale.

L'appuntamento è per la sera del 31 dicembre, dalle ore 22,30, nella grande, signorile ed ospitale Piazza Bra, Verona. Il Capodanno veronese, si trasformerà nella maggiore festa d’Italia, seguita da migliaia di spettatori, nella piazza stessa e da milioni, per televisione e radio. Si aspetterà il Capodanno 2020, assieme ad Angelo Baiguini e Francesca Cheyenne. Con loro e con gli spettatori, in Piazza Bra si creerà, in tal modo, la notte di X FACTOR, che vedrà attivi tutti i protagonisti dell’ultima edizione, appena conclusa: Booda, Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la vincitrice, Sofia Tornambene. Nello straordinario cast, non mancherà Filo Vals, giovane cantautore romano, dalla forte impronta internazionale. Ecco, quindi, un’occasione imperdibile, per rivivere le emozioni di X FACTOR. A mezzanotte, illumineranno il cielo e la piazza i fuochi d’artificio e la Discoteca Nazionale 2020, con il Dj Fabio Romano farà ballare, da Verona, tutta l’Italia. Chiaro che un tale evento, eccezionale ed unico – allocato nello splendido centro storico di Verona, impreziosito dalla romana Arena – sarà trasmesso, in diretta, in radiovisione, su RTL 102.5 (canale 36 DTT, 736 SKY e rtl.it). San Silvestro e un “Capodanno nazionale 2020”, con i suoi fuochi d’artificio, Vi attendono…!

Pierantonio Braggio