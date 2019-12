II Capodanno dei Bambini, a Verona. Nel pomeriggio del 31 dicembre, in Piazza San Zeno.

Tutto, nel quadro del II Capodanno dei Bambini, per la pima volta, tenutosi lo scorso anno, con ottimo successo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Verona, dal Comitato per Verona e da Claudio Zambelli. Racconteranno, via TV, loro storie fantastiche i personaggi più amati di Rai Yoyo: Lorenzo Branchetti, noto come Milo Cotogno, folletto della Melevisione, che sarà il mattatore di uno speciale pomeriggio. Non mancheranno Carolina Benvenga, amatissima conduttrice de ‘La Posta di Yoyo’, e Andrea Viganò, alias Pistillo, l’elegante clown, tanto romantico quanto folle. Dieci piccoli veronesi, quindi, che vorranno cantare, potranno esibirsi, sul palcoscenico di Piazza San Zeno, accanto ai loro beniamini della TV! I piccoli possibili cantori, saranno selezionati dalla direzione artistica dell'evento. Essi dovranno essere segnalati, in anticipo, dai genitori, con i propri dati ed un video d’esibizione del piccolo aspirante, della durata massima di 3 minuti, contattando czeventi@gmail.com. Requisiti: avere tra i 3 e i 12 anni, sapere cantare una canzone per bambini e... divertirsi! Sulle note delle canzoni più amate dai bambini, si ballerà, festeggiando l’arrivo del nuovo anno, mentre, con Dante Cigarini, assisteremo ad un coinvolgente spettacolo di burattini, avendo accanto il vecchietto Tino e i suoi cagnolini, Donato e Renata. Bisogna non mancare, notando che la partecipazione è gratuita. L’evento è stato presentato dall’assessore Francesca Toffali, da Luciano Corsi, presidente del Comitato per Verona, e da Claudio Zambelli, di Eventi e Comunicazioni srl, Montorio, Verona.

Pierantonio Braggio