Da Assicurazioni Generali, Trieste. Calendario degli eventi societari, previsti per il 2020.

Si inizia con:

-Giovedì 12 marzo 2020 - Consiglio d’Amministrazione - Approvazione della Relazione annuale integrata e Bilancio consolidato e del Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2019.

-Venerdì, 13 marzo 2020 - Pubblicazione dei risultati - Approvazione della Relazione annuale integrata e Bilancio consolidato e del Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2019.

Giovedì, 30 aprile 2020 - Assemblea degli Azionisti - Approvazione del Bilancio d’Esercizio della Capogruppo, al 31 dicembre 2019.

Lunedì, 18 maggio 2020 - Stacco cedola dividendo - Stacco della cedola del dividendo delle azioni.

Mercoledì, 20 maggio 2020 - Pagamento cedola dividendo - Pagamento del dividendo delle azioni.

Mercoledì, 20 maggio 2020 - Consiglio d’Amministrazione - Approvazione delle Informazioni finanziarie, al 31 marzo 2020.

Giovedì, 21 maggio 2020 - Pubblicazione dei risultati - Approvazione delle Informazioni finanziarie, al 31 marzo 2020.

Mercoledì, 29 luglio 2020 - Consiglio d’Amministrazione - Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata, al 30 giugno 2020.

Giovedi, 30 luglio 2020 - Pubblicazione dei risultati - Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.

Mercoledì, 11 novembre 2020 - Consiglio di Amministrazione - Approvazione delle Informazioni finanziarie, al 30 settembre 2020.

Giovedì, 12 novembre 2020 - Pubblicazione dei risultati - Approvazione delle Informazioni finanziarie al 30 settembre 2020.

Da notare che Generali precisa come le date esposte nel presente comunicato hanno carattere puramente indicativo: le eventuali modificazioni, che potranno essere apportate alle stesse, saranno in ogni caso divulgate tempestivamente al mercato, secondo le medesime modalità, previste per la diffusione di questo comunicato. Le informazioni qui riportate sono disponibili anche sul sito internet della Compagnia (www.generali.com). Inoltre, Generali segnala che Le date, relative agli incontri con gli investitori, saranno oggetto di comunicazione, non appena disponibili.

