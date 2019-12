Un capiente camper, per i senzatetto del sisma in Albania. L’ha donato ATV, Verona, alla città

Il presidente di ATV, Massimo Bettarello, ha consegnato al sindaco di Tirana, Erion Veliaj, un capiente camper mansardato di 6,5 metri, che era stato acquistato, dopo il primo sisma di settembre, con l'intento di consegnarlo ai vigili del fuoco e alla protezione civile albanese impegnate, a fronteggiare l’emergenza. Il terremoto del 26 novembre ha però aggravato ulteriormente la drammatica situazione delle popolazioni locali, per cui il camper è stato immediatamente impiegato, per ospitare una famiglia di Durazzo, rimasta senza tetto. “Siamo orgogliosi di aver dato anche quest'anno il nostro contributo concreto di solidarietà per alleviare le sofferenze delle persone così duramente segnate da questo evento catastrofico - sottolinea il presidente Bettarello – così come avevamo già fatto, negli anni scors, in occasione dei terremoti, che avevano colpito i territori delle Marche e del Centro Italia. In quell’occasione, avevamo donato una roulotte e una casetta prefabbricata al Comune di Camerino, un gesto concreto che si è rivelato molto util, dal punto di vista pratico, ma anche sotto l'aspetto psicologico, permettendo alla grente del luogo di non sentirsi dimenticata”. Insieme al camper, il presidente Bettarello ha consegnato al sindaco di Tirana anche una lettera di Verona, Federico Sboarina, che ha voluto fare sentire la vicinanza dei veronesi alla città di Tirana, cui ci legano stretti rapporti di amicizia e collaborazione. Nella foto: il presidente di ATV, Massimo Bettarello, e il sindaco di Tirana, Erion Veliai.

Pierantonio Braggio