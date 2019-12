Il golf nelle prossime settimane presenta le sue gare.

Martedi 24 Dicembre



CHE BELL'ETA PRESENTA "I BABBI NATALE"



09 buche, Louisiana a Coppie



Dress Code : Santa Klaus



A seguire Merenda degli Auguri





Giovedi 26 Dicembre



LUXURY SANTO STEFANO



Louisiana a Coppie, 18 buche Stableford



Evento Speciale con premi di Altissimo livello



Percorsi di gioco: Bianco - Rosso (San Martino - Benaco)







Venerdi 27 Dicembre



THANKS GOLF IT'S FRIDAY

Gara Singola, 09 buche Stableford - Categoria Unica



PARTENZA SHOT GUN ORE 14:00







Sabato 28 Dicembre



CREA CHALLENGE



18 buche, Individuale Stableford



Dopogara con Cena offerto dallo Sponsor



Percorsi di Gara : Rosso e Giallo ( Benaco e Solferino )





Domenica 29 Dicembre



VIAGGIARE GOLF - RACE TO GUADALMINA



18 BUCHE, Individuale, Stableford



Circuito a Ranking di 5 Gare



In palio un soggiorno presso il Guadalmina Golf Resort***** in Costa del Sol Spagna



Percorsi di Gara : Bianco e Giallo ( San Martino e Solferino )













...e per le settimane successive:





Giovedi 02 Gennaio

THURSDAY SAN VIGILIO

Individuale , 18 buche, Gara Singola



Venerdi 03 Gennaio

THANK GOLF IT'S FRIDAY

Gara Singola, 9 buche, Individuale Stableford



Sabato 04 Gennaio

VIAGGIARE GOLF

Gara Singola 18 buche, Individuale Stableford



Domenica 05 Gennaio

TICKET TO PARADISE

18 buche, Gara Singola , Stableford



Lunedi 06 Gennaio

COPPA DEL PRESIDENTE

18 buche, Gara Singola , Stableford





INFO E PRENOTAZIONI:



Segreteria Golf



golf@chervogolfsanvigilio.it

+39 030 91 801