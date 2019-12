2019, L’ANNO DEI GRANDI ANNIVERSARI CELEBRATI DA COO’EE

Verona, 11 dicembre 2019

Solo nel corso dell’ultimo anno l’agenzia ha messo la firma alle celebrazioni di brand che fanno della loro storia il fulcro dell’attività che svolgono.

Nel mese di marzo ha preso forma il lavoro sull’identità aziendale di Ferrari BK, azienda leader nella produzione e vendita di manufatti in calcestruzzo per murature e pavimentazioni esterne, che ha racchiuso i 50 anni di attività in un marchio creato ad hoc che testimonia la solidità della partnership con Coo’ee. Giugno ha visto la realizzazione di un progetto di comunicazione integrata che ha raccontato i

10 anni del Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena: un’ottica di rinnovamento visivo che si è sviluppata in linea con la ricerca e l’analisi del marchio originale, con l’obiettivo di celebrare questo traguardo in modo attuale e coerente con i trend del brand design. A novembre è proseguito il supporto creativo e strategico di Coo’ee Italia per il Consorzio del Prosciutto di Modena attraverso la progettazione del marchio rappresentativo dei 50 anni del Consorzio e lo sviluppo degli strumenti di

comunicazione a supporto dell’evento celebrativo. Un traguardo valorizzato attraverso l’elaborazione di un marchio che racchiudesse cinquant’anni di storia attraverso un segno grafico fresco, che utilizza forme pulite e colori istituzionali per comunicarsi con semplicità ed efficacia.

A compimento di un anno così ricco di attività, l’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi attende il 2020 per festeggiare il traguardo più importante che testimonia la passione e

l’impegno quotidiano di Coo’ee e la fiducia che riscuote da clienti e partner: i 30 anni di vita dell’agenzia