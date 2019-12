L’Europa scommette sul progetto "EuropeanLifestyle

Il Consorzio Tutela Vini, Sant’Ambrogio di Valpolicella, segnala, con annuncio del 13-12.2019, che sono statiaggiudicati i 3,7 mln di euro per fidelizzare il consumatore di alta fascia Ue al poker veneto di qualità: i grandi Vini rossi della Valpolicella, l’Asiago Dop, il Riso Vialone Nano IGP e l’Olio extravergine d’oliva veneto Dop. Il progetto, capitanato dal Consorzio per la Tutela dei vini Valpolicella, in partenariato con il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, il Consorzio di Tutela della IGP Riso Vialone Nano veronese, l’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli- AIPO,prevede la realizzazione di una campagna d’informazione e di promozione, sul sistema delle indicazioni geografiche europee, del programma denominato "EuropeanLifestyle: Taste Wonderfood"- ELTW, presentato, sul Bando 2019 "Call for proposals for simpleprogrammes - Promotion of agriculturalproducts". II Programma triennale (2020-2022), che concentrerà le attività su 4mercati target (Italia, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca) è stato presentato, nell’Aprile 2019, alla Commissione Europea, in conformità al Regolamento (UE) n. 1144/2014 - Promozione dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi - Call for proposal Simple Programmes (2019/C 18/04).Un’iniziativa, quindi, di grande portata, aggiudicatasi dalla padovana Promo Gate srl. II risultato della procedura di appalto è in corso di pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Le eccellenze venete, sopra indicate, meritano assolutamente di trovare radicamento nel tessuto dell’Unione Europea, per la loro genuinità e la loro alta qualità.

Pierantonio Braggio