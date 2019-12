La “Croce Verde” a Verona. Benemerenze speciali a Volontari e a Dipendenti, cui si deve massima riconoscenza.

Essa opera, in Verona e in provincia, con 13 sedi, e conta più di 500 Volontari, operativi 365 giorni, all'anno. Ogni anno, i soccorritori croceverdini realizzano circa 60 mila interventi, percorrendo 1 milione di km, con 50 mezzi di soccorso. Numeri, che parlano, che ci fanno dire: ”Se non ci fossero i Volontari…”? e che gli stessi vanno premiati.E lo saranno lunedì, 16 dicembre, alle ore 20,30, presso la Gran Guardia, Verona, durante una cerimonia, che permetterà di ringraziare e di dare giusto riconoscimento a ben 213 di essi, che, da anni, si prodigano in aiuto ai propri cittadini, raggiungendo diverse tappe di anzianità di servizio. Ad essi sarà consegnata la benemerenza di “Angeli”, firmata “Croce Verde”. Hanno annunciato l’importante evento l’assessore Filippo Prando, il presidente di Croce Verde, Michele Romano, e il comandante Simone Bellamoli.

Pierantonio Braggio