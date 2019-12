Il calendario 2020, di Davide Ortombina, dedicato a Verona. Dodici eccezionali fotografie, a colori, dello stesso autore, riproducono i più significativi aspetti della città dei Della Scala.

Quest’anno, l’amico Allegro Danese, appassionato del bello e della più sincera amicizia, ci ha segnalato, in tempo, il nuovo calendario artistico di Davide Ortombina, davideortombina@icloud.com, per cui, siamo in grado, con grande piacere, di evidenziarne le straordinarie caratteristiche. L’opera, in scelta carta patinata, si divide in due parti: la prima è esclusivamente dedicata a dodici riproduzioni di particolari aspetti di Verona, la seconda, al mero calendario, che, nel suo complesso, è contenuto in adatta, bella cartella, in cartone. Tutto è curatissimo, a partire dalle fotografie, riprese dallo stesso Ortombina, grafico e tipografo. Se la copertina – la grandezza del calendario è di cm 8,3 x 45 – riproduce l’Arena, con la nota “ala”, le pagine successive, relative ad ogni mese, propongono: una veduta, da Castel San Pietro, di Verona, a partire dal Ponte Pietra, sino all’orizzonte, posto alle spalle del campanile del Duomo; l’Adige, la Chiesa di San Giorgio e l’orizzonte, osservati da Castel San Pietro; il Ponte Pietra ed il bianco campanile del Duomo; parte della contenuta gradinata, che fiancheggia la murata d’un palazzo, in ciottolato, gradinata, che porta a Castel San Pietro; una veduta del Chiostro del Duomo, dalla quale è ben visibile il magnifico campanile del Duomo stesso; una visione eccellente della parte superiore, con cupola sanmicheliana, della Chiesa di San Giorgio, che sembra sorridere all’Adige; una ravvicinata fontana di Cansignorio, in Piazza delle Erbe, sopra la quale, s’erge Madonna Verona, quasi spalleggiata dalla Torre del Gardello; l’elegante e romano Arco dei Gavi; Castel Vecchio ed il Ponte scaligero, visti da Riva San Lorenzo; Parte del Lungadige San Lorenzo, con vista verso il Ponte della Vittoria; la Basilica di San Zeno, e il monastero dei Gesuati, che, spalleggiato, da verdissimi cipressi, dall’alto, guarda al Teatro Romano e all’Adige… Magnifiche fotografie, che trasmettono all’osservatore, in modo molto evidente, il messaggio d’una Verona, quale generoso scrigno di grandi tesori, naturali, storici, artistici e, nell’insieme, altamente culturali.

Pierantonio Braggio